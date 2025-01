Laspunta.it - Latina, Ciolfi (5Stelle) “Rio Martino e Foce Verde inesorabilmente destinati all’oblio”

Il capogruppo del M5S, Maria Grazia, ha inoltrato ai presidenti delle commissioni Marina e Urbanistica la richiesta di una seduta congiunta sulle novità che riguardano il porto canale di Rio, apprese al momento solo a mezzo stampa.“La deputata Miele – spiega la consigliera del Movimento 5 Stelle – parla di rilancio grazie all’inserimento del porto canale all’interno dell’Autorità Portuale di Civitavecchia in virtù di un suo emendamento; il consigliere Belvisi di un finanziamento di 50 milioni di euro, ottenuto grazie all’impegno dell’Onorevole Miele, di porto ampliato e ripristino dell’invaso del lago di Fogliano che abbraccia l’area delle Terme.”“Somme e interventi da libro delle favole, di cui tra l’altro non c’è traccia in alcun atto amministrativo di mia conoscenza.