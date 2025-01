L’aggressione degli ultrà della Lazio ai tifosi della Real Sociedad | tre accoltellati – Il video

Leggi su Open.online

Circa 80hanno aggredito, alle 23 di ieri 22 gennaio, un gruppo di circa 70spagnoli delche si trovavano presso un locale di via Leonina, al centro di Roma. Trespagnoli – arrivati nella Capitale per assistere al match di Europa League in programma questa sera allo stadio Olimpico – sono stati feriti a coltellate. Lanciati anche oggetti. Gli aggressori sono fuggiti all'arrivopolizia. Sul posto sono stati sequestrati diversi oggetti utilizzati per. Nell'immediatezza sono stati identificati alcuni soggetti nelle aree limitrofe al luogo del. Una serie dipubblicati su X documenta l'accaduto.