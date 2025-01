Labyrinth | Robert Eggerts al timone del sequel del film

Leggi su Cinefilos.it

aldeldelA un giorno dall’annuncio che Werwulf di Focus Features sarebbe stato il suo prossimoEggers ha concluso il suo accordo per scrivere e dirigere un nuovodiper TriStar Pictures.La notizia arriva dopo la presentazione delle nomination agli Oscar 2025, che hanno sancito ben quattro nomination per la fotografia, costumi, scenografia, trucco e acconciatura per ilsul Principe della Notte, anch’esso distribuito da Focus.I dettagli della trama didi Eggers sono ancora segreti, ma ci è stato detto che ilè un, piuttosto che un remake del classico del 1986 di Jim Henson. Eggers sta scrivendo la sceneggiatura con Sjón, il suo collaboratore neld’azione vichingo del 2022 The Northman, con cui sta anche lavorando a Werwulf.