Lanazione.it - La stoccata di Carlo Conti: “Pieraccioni e Panariello? Quei due non vogliono far niente, soprattutto Leonardo"

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 23 gennaio 2025 - “all’Ariston? Mah. sono due sfaticati,. Non hanno voglia di far nulla!”. Ride, che ha fatto tappa nella community di BSMT, dove ha condiviso aneddoti e curiosità sulla sua carriera e sulla sua prossima avventura a Sanremo.e Giorgiohanno costruito tre carriere che si sono rincorse e intrecciate nel tempo. "Il nostro primo show insieme è stato Fratelli d’Italia (che non ha nulla a che vedere con la politica!), poi a distanza di anni abbiamo realizzato un altro spettacolo insieme - ha raccontato il conduttore -. Molti non si aspettavano di vederci sul palco; se il pubblico toscano ha apprezzato tantissimo il nostro ritorno, il resto del Paese ha scoperto che tra noi ci sono un’amicizia e una sintonia speciale.