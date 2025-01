Laverita.info - La sinistra guarda il braccio di Musk e non vede chi sono i veri oppressori

Un tempo osannato, Elon ora è additato da «nazista», come chiunque si opponga ai progressisti. I quali, da ferventi atlantisti,diventati antiamericani. Per loro non contano le idee che hai, ma dove ti collochi.