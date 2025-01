Ilfattoquotidiano.it - La Lega ci prova ancora: con un emendamento al Milleproroghe torna a chiedere una nuova rottamazione delle cartelle fino a fine 2023

Laci ridi nuovo. Dopo il no al suoalla legge di Bilancio, che seguiva quello presentato da Forza Italia, ora il Carroccio punta a inserire nel decretounaper leaffidate all’AgenziaEntrate-Riscossioneal 31 dicembre. A chiederla è una prima firma Massimo Garavaglia che estende laquater, relativa ai carichi affidatial 30 giugno 2022, ampliandola di un anno e mezzo.Anche la riedizione consentirebbe di mettersi in regola versando solo le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per procedure esecutive e di notificazione, senza quindi interessi e sanzioni. La novità è che il debito residuo verrebbe spalmato su un massimo di 120 rate mensili: ci vorrebbero dunquea 10 anni, contro i cinque (18 rate) previsti come tempo massimo dallaquater, perché i contribuenti che aderiscono paghino l’intera cifra dovuta.