La dottrina economica di Trump a Davos | Meno tasse per chi produce negli Usa dazi e deregulation

(Adnkronos) – Il ritiro dagli accordi sul clima di Parigi, l'uscita dall'Oms, il rientro di parte delle truppe americane che sono in Europa al servizio della Nato; stop ai fondi per gli aiuti ai paesi terzi. Donaldsi è insediato da due giorni e ha già messo in chiaro la direzione che vuole imprimere .