Ilfattoquotidiano.it - La Cnn taglia 200 posti di lavoro nella tv: assumerà per i canali digitali e lancerà un servizio di streaming a pagamento

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Rivoluzione in casa Cnn. Con l’inizio della seconda presidenza Trump, il network200ditv tradizionale, pari a circa il 6% dei dipendenti, e si impegna ad assumere nel digitale. “Questo è un momento in cui il digitale è una questione esistenziale. Se non seguiamo il pubblico sulle nuove piattaforme con reale convinzione, le nostre prospettive future non saranno buone”, ha spiegato l’amministratore delegato Mark Thompson, che in una nota per il personale ha scritto che ci saranno molte nuove posizioni lavorative vacanti, per cui l’azienda non prevede che l’organico complessivo diminuirà molto entro la fine dell’anno.Il networkanche un nuovosimile a quello televisivo e un nuovo prodotto incentrato sul lifestyle. A ottobre ha introdotto un paywall che chiede di pagare 3,99 dollari al mese per accedere ai suoi contenuti, con l’obiettivo di aumentare i ricavimentre cercava di compensare il declino della tv.