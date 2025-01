Tg24.sky.it - La bambina rapita a Cosenza esce dalla clinica con i genitori. VIDEO

Leggi su Tg24.sky.it

La famiglia della bimba rapoita aha lasciato ladel 'Sacro Cuore' fra applausi scroscianti. La piccola Sofia ha fatto ritorno a casa insieme aie al fratellino, tutti apparsi ancora visibilmente scossi. Lada una coppia per alcune ore nel pomeriggio di martedì scorso e poi riconsegnata alla famiglia, sta bene. "Tutto a posto. Vogliamo solo riposare. Grazie a tutte le forze dell'ordine, ai cittadini, all'équipe medica del 'Sacro Cuore'. Mi sto riprendendo". Sono state le uniche parole pronunciatemadre, dopo essere stata dimessa. E a chi le ha chiesto se conoscesse la donna arrestata per il rapimento della figlia ha risposto: "No assolutamente. Non so chi sia". La famiglia è rientrata a casa a bordo di una vettura, scortataPolizia di Stato.