Kolo Muani Juventus svelate tutte le cifre dell’affare | ecco quanto costerà il prestito dell’attaccante La nota del club

Kolo Muani Juventus, svelate tutte le cifre dell'affare: ecco quanto costerà il prestito dell'attaccante

di RedazioneNews24ile tutti i dettagli comunicati dalbianconeroÈ ufficiale il secondo colpo del calciomercato Juve.è un nuovo calciatore bianconero. Di seguito il comunicato delsue dettagliindal PSG.COMUNICATO – «FootballS.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Paris SaintGermain FC per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatoreRandal a fronte di un corrispettivo di € 1,0 milione, oltre ad oneri accessori pari a 2,6 milioni. Il corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 2,0 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi».