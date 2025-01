Fanpage.it - Karius sincero su Diletta Leotta: “Sperava nell’Italia, ma gliel’ho spiegato. Mi augura il meglio”

Lorissi è accasato in Germania allo Schalke dopo mesi da disoccupato, una soluzione che è stata oggetto di confronto con la moglie: "Milano non è fuori dal mondo. Puoi trovare dei modi per risolvere la cosa, faremo entrambi un po' la spola avanti e indietro".