Ita Airways il sindaco Baccini incontra il nuovo amministratore delegato Joerg Eberhart

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 23 gennaio 2025 – Questa mattina, ildi ITA, ha fatto visita al, Mario, per un colloquio conoscitivo. Ilha illustrato le potenzialità del territorio di Fiumicino, un Comune strategico per il trasporto aereo e turistico.“Auguro aldi ITAun mandato di successo. Con una visione comune, potremo lavorare per rafforzare ulteriormente il legame tra la nostra città e la compagnia aerea, Vinci per facilitare l’accesso a tutti coloro che scelgono Fiumicino come punto di partenza per il loro viaggio in Italia. Durante l’incontro, ho avuto l’opportunità di illustrare al Dott.le peculiarità e i punti di forza del territorio, una realtà in costante evoluzione e ricca di potenzialità – prosegue – Vogliamo rendere Fiumicino un polo di attrazione per i turisti internazionali.