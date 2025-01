Iscrizione studenti scelta IRC o opzioni alternative

Leggi su Orizzontescuola.it

Il tema degliche scelgono di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica a scuola solleva questioni rilevanti, soprattutto per quanto riguarda l’organizzazione delle attivitàe la tutela del diritto all’istruzione. Un aspetto particolarmente delicato è la gestione dell'uscita dalla classe durante le lezioni di religione, in caso sia prevista.L'articoloIRC o