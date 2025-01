2anews.it - Ischia, contabilità ‘in nero’ sul pc: sequestro da 640mila euro per hotel

La struttura ricettiva in questione, con annesso stabilimento balneare, sull’isola d’, secondo le accuse avrebbe riscosso soldi in nero. Teneva una“in nero”, nascosta nel computer, precisamente in un file di backup che i finanzieri sono riusciti e recuperare, il legale rappresentante della società che agestisce l’albergo, con annesso stabilimento balneare, ai .