Quotidiano.net - Investimenti in energia pulita: solo il 15% nei paesi in via di sviluppo

Leggi su Quotidiano.net

"Lo scorso anno sono stati investiti 2.000 miliardi di dollari in, un grande numero, ma il problema è che l'85% di questi finanziamenti sono stati effettuati in economie avanzate e in Cina mentreil 15% è stato effettuato indove vive il 60% della popolazione mondiale". Lo ha detto il direttore dell'Agenzie internazionale dell'(Iea), Fatih Birol al World Economic Forum durante un panel sulla transizione energetica. Birol ha sottolineato in particolare il caso dell'Africa, che avrebbe il 60% del potenziale mondiale di generazione disolare. "Eppure nell'intera Africa viene generata menosolare che in Olanda, dove oltretutto la quantità di sole è decisamente inferiore".