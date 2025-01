Ravennatoday.it - Infiltrazioni mafiose in Romagna, dal processo 'Radici' arrivano condanne superiori ai 90 anni di carcere

Leggi su Ravennatoday.it

pesanti per il”. Nella giornata di oggi al Tribunale di Ravenna è stato letto il dispositivo della sentenza riguardante il procedimento in cui l'accusa ipotizzava che i tentacoli della 'Ndrangheta fossero arrivati fino alla Riviera romagnola per rilevare.