Indipendenza | grave doppio standard adottato dal Governo sul conflitto russo-ucraino e ad altri temi internazionali

Il Partitodi Gianni Alemanno denuncia in una nota stampa “ildalitaliano rispetto alla questione dele ad”. “Per il terzo anno consecutivo, ilha approvato l’invio di armi in Ucraina, con una maggioranza parlamentare quasi unanime nel voto, e nonostante le contraddizioni interne, anche il Carroccio ha finito per allinearsi alla linea dettata da Bruxelles”.“Particolarmente gravi appaiono le dichiarazioni del ministro Crosetto, che, a circa 1060 giorni dall’inizio dele con un bilancio di oltre un milione di vittime tra morti e feriti – secondo le stime più recenti del Wall Street Journal – ha affermato che ‘siamo dalla parte del popolo e non dei criminali di guerra’ Tali affermazioni sembrano smentire ogni ipotesi di pacificazione, allineandosi invece a una logica di perpetuazione dello scontro”.