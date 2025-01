Pisatoday.it - Incidente stradale a San Giuliano Terme: conducente in ospedale

Leggi su Pisatoday.it

Scontro frontale tra due auto nel pomeriggio di mercoledì 22 gennaio in via Bruno Buozzi a San.Il personale dei Vigili del fuoco intervenuto sul posto ha estratto dall'abitacolo uno dei due conducenti rimasto ferito per poi affidarlo al personale del 118.La dinamica del.