Messinatoday.it - In via del Santo sgorga la fogna

Leggi su Messinatoday.it

Si respira a fatica in via dele non per mancanza di ossigeno. Il problema è infatti è lacheda giorni da un tombino nei pressi dell'incrocio con via Rodano, un disagio per le tante famiglie che vivono nella popolosa arteria. Odori nauseabondi e rischi a livello.