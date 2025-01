Cesenatoday.it - In dodici uffici postali del Cesenate è disponibile un vademecum coi consigli per evitare le truffe

Leggi su Cesenatoday.it

Poste Italiane mette al centro la sicurezza dei cittadini con numerose iniziative, fra queste il nuovoantifrode in distribuzione in 12del: Cesena centro, Cesena 1, Cesena 2, Cesena 3, Cesena 4, Cesena 5, Cesenatico, San Pietro in Bagno, Gambettola, Mercato.