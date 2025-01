Importare dati Excel in Word copiare e incollare tabelle nei documenti

Leggi su .com

I programmiedall'interno delle suite Office, anche se diversi tra loro, si possono integrare in diversi modi. Nulla vieta infatti di inserire una tabella dentro un fileoppure ditesto scritto conin una tabella, così da poter realizzare dei contenuti professionali ricchi die grafici.In questo articolo vediamo come convertire un filein un fileo inserire una tabella o un grafico in un documento. Questa operazione non si può fare in modo automatico con i programmi Office, ma richiede invece di procedere copiando la tabellaall'interno del documento oppure usando strumenti online esterni di conversione del formato file.LEGGI ANCHE:da siti web suComeuna tabellasuPer portare una tabelladentro un fileselezioniamo tutte le celle con(premendo i tasti CTRL-A) e premiamo CTRL-C per fare Copia (oppure usare l'opzione Copia dal menu Modifica).