Sport.quotidiano.net - Il prossimo avversario. E’ un Ghiviborgo di alta qualità. Servirà attenzione

Leggi su Sport.quotidiano.net

Undiametralmente opposto al gioco e alledel Siena attuale. Ildomenica al Franchi arriva deluso da un ko di misura contro il Montevarchi ma anche forte di un campionato disputato a ritmi impressionanti. La formazione di Bellazzini, che ha ereditato una squadra con spiccate doti offensive dall’ex Siena Nico Lelli (di cui era vice la scorsa stagione) ha 34 punti in classifica ma li ha raggiunti in maniera del tutto opposta alla squadra di Magrini. Ben 37 infatti le reti segnate, secondo miglior reparto offensivo del girone E di serie D dietro al Livorno ma anche 36 gol subiti. Da valutare in vista di domenica l’impiego del capitano Nottoli e del bomber Gori (25 gol in due, sette in più di tutto il Siena messo insieme). Chi non ci sarà sicuramente è il centrale classe 1998 Lopez Petruzzi, visto anche alla Pianese qualche stagione fa, ed espulso nel finale di gara contro il Montevarchi.