Palermotoday.it - Il mistero della prostituta uccisa e del garzone 15enne ammazzato alle giostre: 40 anni fa il mercoledì nero di Palermo

Leggi su Palermotoday.it

E' il 23 gennaio 1985. Dopo una lunga tregua riesplode la violenza in città. E' ildi: due omicidi in due ore, entrambi dagli strani contorni. Sono passati 40esatti. Due fatti agghiaccianti, due delitti messi a segno in serata proprio mentreè appena uscita.