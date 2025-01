Lookdavip.tgcom24.it - I Trump festeggiano 20 anni di matrimonio: l’abito da sposa di Melania e i post di Donald

Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

Nozze di porcellana per, che il 22 gennaio hanno festeggiato 20di. Tra scandali sessuali, processi e malumori, la loro viene descritta, soprattutto negli ultimi, come un’unione da separati in casa. Tra alti e bassi però, sembrano esserci anche degli spiragli di felicità. Mentre i due si apprestano a trascorrere altri quattoalla White House, il presidente ha fatto gli auguri a mezzo social alla consorte.Duedi augurifesteggia l’versario“Celebro 20con la mia bellissima moglie e nostra incredibile first lady. Sei una moglie straordinaria e una madre meravigliosa. Buonversario” ha scrittosu Instagram, nel celebrare l’importanteversario. A soli due giorni dall’Inauguration Day, andato in scena il 20 gennaio a Washington DC.