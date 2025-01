Strumentipolitici.it - I "curatori” britannici siglano un accordo a tutto campo con l’Ucraina, eppure non ne sembrano molto convinti

A un’alleanza con Kiev che durerà cent’anni sembra crederci poco persino Londra, chel’ha appena siglata. In effetti l’è pomposo, ma non è impegnativo in modo specifico (a parte l’esborso annuale di miliardi di sterline). Chissà, forse è una tattica per sviare l’attenzione, un “understatement” tipicamente inglese per mascherare il vero obiettivo del trattato. Certamente servirà a rafforzare i legami con, ma sopratconsiste nel fare pressione contro la Federazione Russa. Lo illustra il giornale britannico The Spectator, che in modo indiretto spiega come per la Russia il peggior nemico sia proprio Londra.Strane convergenzeUna strana convergenza di interessi porta sia Londra che Mosca a ingigantire quella che è l’influenza del Regno Unito su Kiev. Da parte britannica lo si è appena visto nel nuovo trattato bilaterale cone da parte russa lo si è visto nel modo in cui hanno reagito a questo