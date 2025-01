Fanpage.it - I figli di genitori divorziati sono più esposti al rischio di ictus: la scoperta in uno studio

Leggi su Fanpage.it

Secondo una recente ricerca pubblicata su Plos One, gli adulti che durante l'infanzia hanno assistito alla separazione deihanno il 60% di probabilità in più di essere vittima di un colpo apoplettico. La scomparsa dello stigma associato al divorzio e l'adozione di efficaci strumenti di supporto psicologico potrebbero però ridurre gli effetti per le nuove generazioni.