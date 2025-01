Ilfoglio.it - I dazi di Trump non fanno paura alle imprese lombarde

Leggi su Ilfoglio.it

La congiuntura per il mondo dell’impresa lombarda non è dei migliori: dopo la crisi che ha colpito la Germania, ci sono costi stratosferici dell’energia e ora la “minaccia” all’export della neonata. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti