Sport.quotidiano.net - Gruppo Crosa, niente da fare con il Libero. Il divario fisico si fa sentire e il successo sfuma

Seconda trasferta consecutiva in casa delle prime della classe e seconda sconfitta (77-59) per ilService Follonica Basket che esce battuto dal difficile campo delBasket Siena. Partita indirizzata a proprio favore dai padroni di casa sin dal primo quarto, in cui hanno fatto capire che ilsotto le plance avrebbe tracciato la strada dell’incontro. Gli azzurri infatti hanno faticato non poco a contenere il gioco nel pitturato dei senesi, che forti di questa superiorità hanno fatto valere le proprie doti sia in fase di attacco che a rimbalzo, con la conseguente impossibilità per i follonichesi di innescare ripartenze rapide, unica arma che avrebbe potuto utilizzare Follonica per impensierire ilBasket. A questo si aggiunge una certa difficoltà a penetrare la difesa, per altro piuttosto ruvida, che avrebbe meritato qualche fischio in più per contatti spesso apparsi al di là del lecito.