Lapresse.it - Giorno della Memoria, Liliana Segre rinuncia a evento a Milano: “È provata da insulti”

La senatrice a vita, sopravvissuta ai campi di concentramento durante la seconda guerra mondiale, era così “” dagliricevuti sui social per le proiezioni del documentario sulla sua storia – ‘’ di Ruggero Gabbai – che mercoledì hato a partecipare a una iniziativa alleShoah diper il. Lo ha reso noto il presidente dello stessole, Roberto Jarach, a margineposa delle pietre d’inciampo per Aldo, Elena, Emilia e Italo Levi. “‘Fare i soldi con il film’, siamo arrivati a bassezze di questo tipo. Ma come si fa? Vorremmo che questi eccessi fossero frenati ed eliminati”, ha detto Jarach. “Per la comunità ebraica questo è stato un anno di preoccupazione, abbiamo seguito con grande tensione quello che succede in Medio Oriente e questo primo rilascio di ostaggi ci fa sperare.