Baritoday.it - Giorno della Memoria a Castellana Grotte, una mostra e tre incontri perché “conoscere è necessario”

Leggi su Baritoday.it

Il Comune di, in collaborazione con l’associazione culturale Joyful People ets, in occasione del, ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno come giornata per commemorare le vittime dell'Olocausto, e deldel Ricordo, commemorazione.