.com - Giorgia pronta per Sanremo 2025: «Porto un brano che potrebbe durare nel tempo»

Ecco cosa ha raccontatonell’incontro con la stampa in vista del suo ritorno al Festival di, dal touralche porta la firma di BlancoIlvedràprotagonista in molti frangenti. Il primo di questi appuntamenti sarà proprio il Festival di, che quest’anno vedràtra i protagonisti in gara con ilLa cura per me, a trent’anni dalla vittoria con l’indimenticabile Come Saprei, che l’ha consacrata come una delle interpreti più potenti ed eleganti della musica italiana. Ancora una volta, promette di emozionare con la sua voce inconfondibile e la straordinaria sensibilità interpretativa, che da sempre caratterizzano la sua cifra.Nella conferenza stampa che anticipa il suo ritorno all’Ariston spiega il suo pensiero sul: «Illo sento mio perché ho lavorato sulla melodia.