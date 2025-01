Fanpage.it - Giorgia a Sanremo: “Per chi fa il tifo mio figlio quest’anno? Non ha nominato me”

Leggi su Fanpage.it

Nel presentare il brano "La cura per me", con cui sarà in gara aha scherzato ancora sui pronostici di suo, che due anni fa aveva detto di fare ilper Lazza: "Ha preteso di ascoltare la canzone e ha detto: 'Quest'anno è meglio'".