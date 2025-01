Fanpage.it - Gianmarco Steri in lacrime per Martina a Uomini e Donne: “So che è l’ultimo giorno in cui posso vederla”

Leggi su Fanpage.it

Nella puntata del 23 gennaio, è andata in onda la scelta diDe Ioannon a: tante le emozioni in studio, tra pianti e sorrisi., intuendo la preferenza della tronista per Ciro, non è riuscito a trattenere le: "Lei è stata importante per me".