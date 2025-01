Quotidiano.net - Gascon prima donna trans in corsa Oscar migliori attrici

Leggi su Quotidiano.net

Fernanda Torres conferma il verdetto dei Golden Globe e viene candidata aglicome miglior attrice. La star brasiliana di I Am Still Here - Io Sono Ancora qui - è entrata in cinquina con Karla Sofía Gascón di Emilia Peres, vincitrice a Cannes come migliore attrice e lafinalista per gli. In cinquina sono arrivate anche Cynthia Erivo di Wicked, Mikey Madison di Anora e Demi Moore di The Substance.