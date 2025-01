Ravennatoday.it - Furto su un'auto vicino all'asilo, Rolando (Lega): "Telecamere di videosorveglianza per fermare questi episodi"

Leggi su Ravennatoday.it

"Non è accettabile chedi microcriminalità avvengano in pieno giorno, in una zona frequentata da genitori e bambini. Serve un intervento immediato per garantire la sicurezza di Porto Corsini". Con queste parole Gianfilippo Nicola, capogruppo dellanel Consiglio comunale di.