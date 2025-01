Furti e truffe in serie, trentenne di Altopascio in carcere per la condanna a otto anni e mezzo

Leggi su Corrieretoscano.it

– Maxiper ie lein. Nel pomeriggio del 22 gennaio, ad, in provincia di Lucca, i carabinieri della locale stazione, in ottemperanza ad un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla procura di Livorno, hanno proceduto all’arresto di un 30enne italiano, residente ad, noto alle forze dell’ordine.I militari dell’arma si sono recati all’abitazione dell’uomo, a Marginone, dove hanno eseguito il provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria in quanto doveva scontare la pena di 8e sei mesi, a seguito di sei condanne definitive emesse a suo carico per i reati di truffa, resistenza a pubblico ufficiale, furto aggravato in concorso, indebito utilizzo di strumenti di pagamento e ricettazione, commessi dal 2014 al 2023 a Pistoia, Pisa, Pieve a Nievole, Capannori, Buti, Pescia e Collesalvetti .