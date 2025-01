Forlitoday.it - Focus alla Fiera suI "ruolo delle sementi nella produzione di barbabietole da zucchero"

Leggi su Forlitoday.it

Il settoreero, in particolare per quanto riguarda ladida, torna sotto la lente d’ingrandimento del prossimo talk show di Agrilinea. Appuntamento lunedì alle ore 20.30Sala Europa delladi Forlì, in via Punta di Ferro 2, in collaborazione con.