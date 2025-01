Fiumicino, aumento dei posteggi nei mercati settimanali

Leggi su Ilfaroonline.it

, 23 gennaio 2025 – Durante la Commissione Comunale delle Attività Produttive, sono stati discussi e approvati aggiornamenti al “Piano delle aree pubbliche destinate al commercio”, proposti dall’Area Sviluppo Economico. In particolare, nel mercato settimanale del sabato di, ubicato in Via della Foce Micina/incrocio Viale Coccia di Morto e in quello del giovedì, ubicato in Largo Paolo Borsellino, la dotazione organica è stata aumentata, con l’aggiunta di un nuovoo della superficie di 35 mq.“Entrambe le modifiche mirano a soddisfare la crescente richiesta di spazi per il commercio nel settore alimentare, offrendo aree adeguate e idonee per l’installazione dei banchi di vendita. – dichiara l’’Assessore alle Attività produttive, Raffaello Biselli. – Inoltre, è stato discussa la possibilità di pubblicare un bando per il commercio itinerante, che permetterà a nuovi operatori di avviare attività commerciali in modo dinamico e flessibile, offrendo nuove opportunità ai professionisti del settore e garantendo un’offerta diversificata per i cittadini e i visitatori.