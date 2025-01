Lanazione.it - Firenze, al teatro Lumiere va in scena Bent con la regia di Riccardo Giannini

, 23 gennaio 2025 -, alva indi Marti Sherman con ladi. Inil 25 gennaio alle ore 20:45, e il 26 gennaio alle ore 16:45. Si parla ancora troppo poco dello sterminio subito da migliaia di persone solo in ragione del proprio orientamento sessuale.porta “alla ribalta” questa pagina di storia così importante, eppure così trascurata, ponendoci inquietanti interrogativi sulla realtà di oggi. La pièce fu rappresentata per la prima volta al London’s Royal Court Theatre nel 1979. Fino a quel momento c’era scarsissima conoscenza della persecuzione nazista contro gli omosessuali, basata sul paragrafo 175 del codice penale tedesco, che criminalizzava l’omosessualità maschile. La forza di questo spettacolo sta nel fatto che pone l’accento sulla capacità di prendere coscienza della propria dignità e sul valore dell’amore in una situazione di completa disumanizzazione e lo fa a tratti con tagliente ironia.