Udinetoday.it - Fedriga sul terzo mandato: "Equilibrio o rischio immobilismo"

Leggi su Udinetoday.it

"l leader del partito si confronteranno, penso che ognuno legittimamente avrà la sua posizione, ma le proposte che arrivano da una forza di maggioranza non possono essere liquidate con un 'siamo contrari'. Bisogna trovare dei punti die mediazione come in ogni tema che viene portato.