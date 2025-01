Pronosticipremium.com - Europa League, Roma agli ottavi se: le possibili combinazioni

La trasferta di Alkmaar segna un appuntamento cruciale per i tifosi della, che, dopo il divieto imposto a Bologna, hanno finalmente latà di sostenere la squadra in una gara fuori casa, la prima del 2025. La trasferta, dal punto di vista organizzativo, sembra essere iniziata con il piede giusto: il clima in città è disteso e non si registrano particolari tensioni, neanche nei pressi del meeting point dedicato ai tifosi giallorossi.Nonostante l’atmosfera apparentemente pacifica, la rivalità sportiva non è mancata. Nella notte, i tifosi olandesi hanno inscenato un tentativo di disturbo nei pressi dell’hotel della, situato poco fuori Alkmaar. In campo, Ranieri e i suoi uomini avranno l’opportunità di spegnere le “fiammate” olandesi con una prestazione solida, riscattando anche il disturbo notturno e dimostrando la maturità necessaria in una gara così delicata.