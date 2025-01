Lapresse.it - Europa League, oggi le partite di Roma e Lazio: dove vederla in tv

In, giovedì 23 gennaio, scendono in campo. E’ in programma stasera la settima giornata della ‘phase’ della competizione. I giallorossi, attualmente 14esimi in classifica, sono impegnati nella trasferta sul campo degli olandesi dell’Az Alkmaar. I biancocelesti, che guidano la classifica, trovano in casa la Real Sociedad all’Olimpico. Nessuna delle duesarà trasmessa in chiaro in tv.vedere in tvSarà possibile vederle in diretta su Sky e in streaming su NOW. Si comincia alle ore 18.45 con Az Alkmaar-, che sarà trasmessa su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Davide Polizzi, commento Aldo Serena. A bordocampo Angelo Mangiante. Alle 21-Real Sociedad su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.