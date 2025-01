Padovaoggi.it - EsperiMusme: "Questione di pelle! Alla scoperta del tatto"

Leggi su Padovaoggi.it

Morbio, liscio, ruvido, peloso! Un laboratorio per scoprire insieme le informazioni che la nostratrasmette al cervello! Glisono i laboratori didattici del MUSME, pensati per far innamorare gli scienziati di domani. Perché, come ci insegna Galileo Galilei, il miglior modo per.