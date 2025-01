Ravennatoday.it - Eni-Versalis, chiusure in Puglia e Sicilia fanno tremare anche Ravenna. Cgil: "Non è transizione ma dismissione"

Leggi su Ravennatoday.it

Il piano industriale di Eni che riguarda in primis gli impianti di chimica di, metterebbero in bilicoaltri grandi stabilimenti in giro per l'Italia, fra cui. L'allarme per il settore petrolchimicote giunge ancora una volta dai sindacati, e in.