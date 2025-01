Milanotoday.it - Ecco che fine fanno i beni confiscati alle mafie in Lombardia

Leggi su Milanotoday.it

Sono più di 2.600 i. Il dato è aggiornato al mese di gennaio 2025 ed è stato analizzato in commissione antimafia del consiglio regionale. I, per la precisione, sono 2.616. Di questi, 1.236, distribuiti in 217 comuni, sono tuttora gestiti dall'Agenzia nazionale.