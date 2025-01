Sondriotoday.it - Due atleti del Livigno Team volano agli X Games

Leggi su Sondriotoday.it

Poche cose, anzi forse soltanto una, e cioè i Giochi Olimpici, possono competere con il fascino degli X-, vero e proprio Sacro Graal per tutti gli amanti del freestyle e dello snowboard. E in attesa, dunque, di vivere la magia dei Cinque Cerchi in casa, tra poco più di un anno, i fratelli.