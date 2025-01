Ilfoglio.it - Dopo due anni e quattro mesi per avere l'ufficialità dei risultati delle elezioni del 2022

Colpa di Trump: ci siamo distratti ed è passato sotto silenzio il dettaglio che qualche giorno fa sono arrivati idefinitivipolitiche in Italia. Quelle del, intendo, con l’assegnazione del seggio della XXIII circoscrizione Calabria al neo-deputato di Forza Italia, Andrea Gentile, a discapito della pentastellata Anna Laura Orrico, ex-deputata fantasma, in quanto la sua elezione in prima istanza è stata giudicata nulla dalla Giunta per ledella Camera. Per il Movimento 5 Stelle è una sorta di ne: nella scorsa legislatura, un tardivo riconteggio aveva consentito infatti al deputato grillino (allora si poteva dire) Sebastiano Cubeddu di vedersi confermata a metà 2020 l’elezione alle politiche del 2018. In quel caso, dunque, si era dovuto attendere duee undici giorni; stavolta, invece, è bastato pazientare per due, tree ventidue giorni.