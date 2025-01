Calciomercato.it - DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative di giovedì 23 gennaio

Le ultime notizie didei venti club di Serie A e non solo. Ledi Inter, Juventus, Napoli, Milan e dile altre: gli aggiornamenti in tempo reale Si è aperta ufficialmente il 2la sessione del mercato invernale, la finestra di ‘riparazione’ con tante squadre del massimo campionato di Serie A che proveranno a rinforzarsi per la seconda parte di stagione.Ufficiale, Kolo Muani è della Juventus (AnsaFoto) –.itLa Juventus ufficializza finalmente Kolo Muani, il Milan oggi accoglie Walker per le visite mediche e la firma sul contratto. L’esperto difensore inglese lascia il Manchester City in prestito con diritto di riscatto. Giornata di ufficialità anche per la Juventus, che in attesa di Renato Veiga ha definitivamente sbloccato l’affare Kolo Muani, con l’attaccante francese che sarà disponibile per il big match contro il Napoli.