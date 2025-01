Ilgiorno.it - Digitale per tutti. Comune e Auser attivano sportello

Amministrazione comunale (nella foto la Giunta) euniscono le forze a Guardamiglio nel progetto “Facile”, che si propone di fornire un aiuto ai cittadini in difficoltà nell’utilizzo di servizi digitali come lo spid e il Fascicolo Sanitario Elettronico. "Oggi diversi servizi pubblici, dall’amministrazione alla sanità, si stanno sempre più spostando verso un accesso, ma noni cittadini hanno le competenze e gli strumenti per poter usufruirne – sottolinea Stefano Ghidini, consigliere comunale con delega alla Digitalizzazione -. La digitalizzazione corre il rischio di lasciare indietro alcuni cittadini, penso soprattutto alle fasce anziane della popolazione e, fra questi, a coloro che non possono fare affidamento sull’aiuto di familiari o conoscenti". Il progetto si compone di due parti.