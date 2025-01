Formiche.net - Difesa cyber, una legge e una forza armata. L’audizione di Crosetto

Serve una nuovache rafre l’attività dellacontro le minacce“dirette e indirette alla sicurezza nazionale” ma anche una, “civile e militare, numericamente adeguata che sia operativa e continuamente capace di intervenire, che abbia tutte le adeguate tutele funzionali”. È quanto ha dichiarato Guido, ministro della, intervenendo in commissionealla Camera, in occasione delche ha concluso il ciclo di convocazioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sullacibernetica.La situazione attuale e lo scenario futuroSulla“l’Italia ha fatto molto ma non basta”, ha avvertito il ministro. La“sta lavorando per evolvere verso una organizzazione più efficace. Serve unacompetente e consistente, un presidio di livello e massa che si raggiunge solo investendo in gestione eche coinvolga anche il settore privato”, ha continuato.